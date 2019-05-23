Опубликовано видео испытаний украинской ракеты «Ольха»

Киев, 23 мая. Испытания ракет типа «Ольха» прошли в Одесской области в четверг, об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«В Одесской области состоялись успешные испытания ракет с увеличенной дальностью действия «Ольха-М» и модернизированных ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р», — сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, в ходе испытания была проведена проверка технических систем. В СНБО заявили, что испытания прошли успешно. При этом экс-глава СНБО Александр Турчинов сообщил, что испытания продлятся до конца недели. Украинские военные испытают крылатые ракеты мобильного комплекса «Нептун».

Турчинов добавил, что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, военные проекты будут выполняться по утвержденному плану. Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что до конца года ракеты «Ольха-М», «Ольха-Р» должны быть приняты на вооружение украинской армии.

Украинский военно-промышленный комплекс продолжает удивлять техническими «новинками». В 2017 году Киев представил «новейшую» боевую машину огневой поддержки «Страж». При этом в основе «Стража» шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году. Кроме того, Украина продемонстрировала макеты своих «новинок» — оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», ракеты «Верба» и самоходную установку «Богдана». Однако Киев не имеет никаких контрактов на это вооружение, а макеты являются образцами для выставок.