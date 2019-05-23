Немецкие ученые заявили о том, что диабет излечим

Берлин, 23 мая. Сахарный диабет второго типа излечим, однако имеет довольно высокую вероятность рецидива. К такому выводу пришли исследователи из Института Роберта Коха в Берлине и Диабетического центра в Дюссельдорфе.

Специалисты предупредили, что в ближайшие десятилетия в мире станет гораздо больше людей, страдающих от данного заболевания. В частности, они считают, что к 2040 году число жителей Германии, подверженный диабету второго типа, существенно возрастет.

«Мы прогнозируем рост числа больных до 12 миллионов человек», — заявили они.

Такие предположения, отметили ученые, требуют решительных действий, направленных на поиск новых методов профилактики и терапии. Согласно последним исследованиям, на которые ссылаются эксперты из ФРГ, у диабета второго типа довольно высокая вероятность ремиссии, если пациент соблюдает строгую диету и сбрасывает лишний вес.

«У 85% людей, которые сбросили более 15 килограммов, а также смогли нормализовать уровень глюкозы в крови, наблюдается ремиссия», — отметили исследователи.

Ранее канадские исследователи на основе двухдневного эксперимента выявили «самый правильный завтрак» для людей, страдающих диабетом. Как выяснилось, жирный и низкоуглеводный омлет помог предотвратить выбросы сахара сразу после приема пищи, при этом эффект сохранялся в течение всего дня.

Однако известный российский диетолог Маргарита Королева поставила под сомнение итоги эксперимента. По ее мнению, рацион как здорового, так и страдающего каким-либо заболеванием человека, должен быть разнообразным.