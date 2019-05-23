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Красноярский депутат после похода в библиотеку призвал запретить игру Minecraft

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Красноярский депутат после похода в библиотеку призвал запретить игру Minecraft

Красноярск, 23 мая. Красноярский депутат Владимир Рейнгардт выступил с неожиданным предложением запретить компьютерную игру Minecraft.

О том, почему необходимо это сделать, политик рассказал на заседании местного законодательного собрания. По словам Рейнгардта, он приехал из Нижнеингашского района края, где его поразили играющие в библиотеке дети.

«Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают — книжки взять. И все с телефонами», - рассказал он.

После Рейнгардт поинтересовался, что они смотрят.

«Говорят — игры закачали. <…> Спрашиваю — Minecraft? Да, Minecraft», — добавил парламентарий.

Депутат убежден, что эту игру следует запретить из-за пропаганды насилия, пишет РИА Новости.

Напомним, возмутившая Рейнгардта игра Minecraft была разработана шведским программистом и выпущена компанией Mojang AB. Она разработана в жанре песочницы и не ставит никаких конкретных целей. Игрок получает полную свободу действий. Он может сражаться с противниками, может исследовать игровой мир, а может добывать полезные ископаемые.

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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