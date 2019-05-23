Стало известно, почему Жванецкий пропустил награждение в Кремле

Москва, 23 мая. Известный сатирик Михаил Жванецкий пропустил церемонию вручения государственных наград в Кремле в четверг из-за плохого самочувствия. Писатель вынужден соблюдать постельный режим, сообщил его литературный секретарь Олег Сташкевич.

«Михаил Михайлович накануне, видимо, очень волновался, поднялось давление, дойти было бы сложно. Сейчас он на домашнем постельном режиме. Давление сбили, чувствует себя нормально», — сообщил представитель Жванецкого.

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам РФ и иностранцам. Глава государства наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий был удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Кроме того, награды получили Михаил Жванецкий, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, модельер Валентин Юдашкин.

Орденами дружбы Путин отметил эстрадную певицу Ларису Долину, главу Международной федерации футбола Джованни Инфантино, посла КНР в Москве Ли Хуэй и других.

Ранее Жванецкий был вынужден отменить выступление на открытии тартуского ежегодного литературного фестиваля Prima Vista. Как сообщил представитель сатирика, «из-за сложного перелома руки он приехать не сможет». Директор артиста сообщил, что Жванецкий дважды повредил руку: в первый раз был перелом, во второй — смещение.