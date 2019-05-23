Рэпер Птаха рассказал о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Москва, 23 апреля. Давид Нуриев, больше известный как рэпер Птаха, рассказал о состоянии выпавшей из окна Екатерины Бобковой, которая является ключевой свидетельницей по делу футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Птаха является близким другом Бобковой. На майских праздниках девушка упала с балкона отеля в чешском городе Градец Кралове. Музыкант отметил, что ее состояние оставляет желать лучшего.

«В тяжелом состоянии сейчас находится. У нее множественные переломы, — приводит слова рэпера «Пятый канал». — Были проведены операции, остальное будем делать здесь».

Девушка долгое время находилась в коме. Адвокат Алим Бишенов отметил, что она пришла в сознание всего несколько дней назад. В Россию девушку доставляют вместе с медицинской бригадой.

Известно, что Бобкова отправилась в Чехию по приглашению друзей за компанию. Обстоятельства, при которых произошло падение с высоты, не раскрываются. Бишенов отнес эти сведения к адвокатской тайне.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев, а также их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина. Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина — к одному году и шести месяцам. Большую часть из полученных сроков спортсмены уже отсидели в СИЗО. После выхода на свободу они намерены вернуться в футбол.