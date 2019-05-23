Гендиректор ФАН призвал Роскомнадзор поддержать проект «Классификатор СМИ». ФАН-ТВ

Генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев призвал государство поддержать проект по классификации средств массовой информации, который запустило РИА ФАН.

«Еженедельно экспертное сообщество ФАН, состоящее из признанных специалистов в области массмедиа, социологии, политологии, будет классифицировать средства массовой информации, распределяя их по нескольким категориям», — отметил Зубарев.

СМИ предлагается делить на иностранные, антироссийские, общественно-информационные, государственные и патриотические. Такая градация актуальна для адекватной оценки публикаций этих СМИ с точки зрения достоверности, поскольку иностранные и антироссийские СМИ занимаются откровенной антироссийской пропагандой.

Отметим, что на Западе подобная классификация уже применяется. Так, российские информационные агентства «Спутник» и RT маркируются в западных агрегаторах и в социальных сетях негативными метками, что, конечно, влияет на восприятие их информации аудиторией.