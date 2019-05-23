МИД РФ пообещал ответ на размещение американской РЛС в Норвегии

Москва, 23 мая. Россия оставляет за собой право ответить на размещение американской радиолокационной станции (РЛС) в Норвегии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат отметила, что в норвежском городе Варде, в 50 километрах от границы с Россией еще с 1998 года располагается РЛС «Глобус-2», информация с которой передается в Соединенные Штаты. По ее словам, было объявлено о его модернизации и установке еще одного радара.

Москва, отметила Захарова, не раз ставила вопрос о целях модернизации «Глобуса-2», однако в ответ получала лишь заверения в том, что РЛС не используется против России. На предложения о консультациях экспертов российская сторона, уточнила дипломат, не получала согласия.

«Будут предприняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — пообещала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, задачей радара, размещенного в норвежском городе, является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. Российские специалисты не раз подчеркивали, что на самом деле РЛС может отслеживать пуски баллистических ракет. По их словам, «Глобус-2» может быть использован в интересах национальной ПРО США, что является прямым нарушением соответствующего договора от 1972 года.

Как отметил ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, США размещают комплексы противоракетной обороны (ПРО) у границ России для того, чтобы получить возможность нанести внезапный ядерный удар по территории страны.