Жириновский предложил оставить в Госдуме только депутатов-москвичей

Москва, 23 мая. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в Госдуме должны остаться только депутаты-москвичи, а депутаты от других регионов должны работать там, где живут.

По его мнению, от регионалов Госдуму нужно очистить, потому что это избавит парламентариев из субъектов РФ от необходимости «таскаться по стране». С предложением всем работать на местах Жириновский выступил на сегодняшнем заседании нижней палаты российского парламента.

«Пусть депутаты Госдумы из регионов там живут и работают. В чем смысл их таскания по всей стране?» — поинтересовался с трибуными лидер ЛДПР.

По его мнению, депутаты-регионалы «разрываются на несколько домов: свекровь, любовница, жена, дети». Из-за такого режима, по словам Жириновского, «депутаты измучились».

«Давайте на местах будем все работать. А в Москве, в центре — только москвичи будут работать, решать федеральные проблемы», — предложил он.

Кроме того, политик считает, что все центральные федеральные органы должны быть сформированы только из москвичей, а на местах нужно создавать другие, региональные органы, пишет РИА Новости.

Как отмечает издание «Ведомости-Урал», такая инициатива Жириновского пришлась не по вкусу депутатам Госдумы, избранным от Свердловской области.

«Вот вам и ЛДПР <…>Лично я категорически против. Многие из москвичей даже понятия не имеют, что происходит за Садовым кольцом», — с возмущением написал на своей странице в Facebook единорос Алексей Балыбердин (избрался депутатом по Нижнетагильскому одномандатному округу. — Прим. ФАН).

Отметим, что ранее Жириновский уже поражал общественность своими нетривиальными идеями. Например прошлой осенью он предложил переименовать губернаторов и руководителей республик в хозяев или эмиров, а фермеров - в кулаков. По мнению политика, мужчины и женщины должны обращаться друг к другу не иначе как «барин, барыня» или «сударь, сударыня».

Таким образом, лидер ЛДПР хотел защитить русский язык. По его словам, «никакие революции и реформы не должны влиять на исторически сложившиеся обращения». Для сохранения русского языка Жириновский предлагал также убрать букву Ы. Он пояснил, что эта буква портит русский язык, «потому что пришла от монголов».