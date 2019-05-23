«Мертвецки пьяного» рэпера Скула избили в московском клубе

Москва, 23 мая. Российский рэп-исполнитель Саша Скул получил травмы после инцидента в ночном клубе в Москве. Рэпер не помнит, как получил травмы, так как был «мертвецки пьян».

Инцидент произошел 28 апреля в московском клубе HEAVEN на Кутузовском проспекте. Саша Скул, известный также как Александр Ткач и Тагир Маджулов, отдыхал в клубе на концерте своих друзей. Однако исполнитель перебрал со спиртным и потерял память. После того, как Скул пришел в себя, его нос был уже сломан. В какую именно передрягу он попал, рэпер не помнит.

Заявление в полицию подал травматолог Одинцовской ЦРБ. По словам врача, у пациента обнаружили признаки избиения. Сам пострадавший не помнит, что с ним случилось. Рэпер предположил, что из-за сильного опьянения он мог запнуться и упасть, ударившись лицом о пол, пишет KP.RU.

Тем не менее характер повреждений у исполнителя говорит о том, что рэпера могли избить. Правоохранители решили провести проверку и выяснить, как именно рэпер получил травмы.

Скул один из участников коллектива «Бухенвальд Флава», который выступал на площадке баттл-проекта «Версус». Рэпер записывал совместные композиции с ЛСП, ATL и Horus.

Ранее Саша Скул уже привлекал к себе внимание СМИ своей выходкой. После похожей вечеринки в группе рэпера в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что исполнитель скончался. Однако позже информацию опроверг сам «мертвый рэпер».