МИД РФ призвал власти Великобритании отчитаться по «делу Скрипалей»

Москва, 23 мая. МИД РФ призывает власти Великобритании обнародовать результаты расследования по «делу Скрипалей», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В марте 2018 года британские СМИ сообщили, что в городе Солсбери якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее власти Великобритании возложили ответственность за отравление Скрипалей на Россию. Москва неоднократно опровергала обвинения британской стороны, требуя предоставить материалы расследования, однако Лондон отказывается их обнародовать под разными предлогами.

18 мая на страницах британской газеты Guardian был опубликован материал, в котором со ссылкой на неназванные источники приводятся детали расследования по «делу Скрипалей». По данным издания, следователи предполагают, что «отравители» Скрипаля действовали не одни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Великобритании в Москве Лори Бристоу обнародовать результаты расследования по «делу Скрипалей». По ее словам, публикация Guardian свидетельствует о том, что британская полиция не может подкрепить доказательствами версию преступления в Солсбери, которая была навязана властями Великобритании.

«Почему бы господину Бристоу сейчас не провести брифинг, на котором можно было бы ему отчитаться о прогрессе в расследовании, представить реальные факты — не картинки уровня ученика пятого класса средней школы, не умозрительные построения каких-то исторических цепочек, а настоящие данные, которые за год-то уж наверняка могли бы получить», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также добавила, что власти Великобритании продолжают отказываться от сотрудничества с российской стороной. По ее словам, Москва намерена установить все обстоятельства данного инцидента, поэтому будет требовать от британской стороны доступа российских дипломатов к Сергею и Юлии Скрипаль, которые являются гражданами РФ.