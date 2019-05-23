Сирия 23 мая. САА наносит удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Латакии, в Идлибе ВКС РФ совершили успешные боевой вылет. В Хасаке террорист-смертник устроил теракт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: нанесли удар по позициям «Тахрир-аш-Шам» в Идлибе.

ВВС Сирии: обстреливают боевиков в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Латакии и Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отстреливается от правительственных сил в Латакии в районе города Кабана и в Хаме у Кафр Набуды, потеряла несколько установок РСЗО и автомобилей при контратаке в Хаме.

«Исламское государство»: потеряло одного боевика-смертника в Хасаке.

Провинция Латакия

В настоящее время в районе вокруг города Кабана правительственные силы ведут артиллеристский обстрел позиций боевиков. С воздуха укрытия джихадистов обстреливают ВВС Сирии, сообщил новостной портал Masar Press Net. В сирийских СМИ уже отмечают, что битва за Кабану, пожалуй, самая трудная для правительственной армии и союзников из-за ожесточенного сопротивления со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ) и из-за пересеченной гористой местности, где сложно вести боевые действия.

Провинция Идлиб

Военные операция воздушно-космических сил в России в Идлибе продолжается. Еще один вылет был совершен ВКС РФ днем, с самолета по боевикам в районе деревни Тафтаназ и города Кафр Увейд были нанесены точечные удары, передает Step News Agency.

Второй вылет был совершен в окрестностях городов Хан-Шейхун, Джиср Аш-Шугур и Саракиб. Данные о потерях среди джихадистов уточняются.

Провинция Хама

На севере Хамы сирийская армия ликвидировали установки РСЗО и автомобили отряда боевиков «Тахрир аш-Шам» на фронте между гродами Кафр Набуда и Аль-Хубейт, как сообщает Al Manar. Убиты и ранены несколько джихадистов.

У Тель Хаваша боевики обстреляли из РСЗО «Град» позиции САА, но подразделение отбило атаку и перешло в наступление, передает Step News Agency.

Министерство обороны РФ заявили, что за последние 24 часа в Сирии было зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Хама и Латакия, также сообщает Al Manar. Турецкие наблюдатели центра по примирению сторон начитали всего девять случаев и все были зафиксированы в Хаме.

Местный источник новостей Nadie Harbieh передает, что правительственными силами был подбит самодельный беспилотник протурецких боевиков рядом с аэропортом Хамы.

Провинция Хасака

Днем в городе Тель Тамар прогремел взрыв. Террорист-смертник на мотоцикле устроил теракт на кольцевой развязке. Не считая самого террориста, никто из населения не пострадал. Взрыв причинил только материальный ущерб. Возникший на месте пожар был оперативно потушен, сообщает Masar Press Net. По всей вероятности, смертник принадлежал к группировке «Исламское государство»1.



1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)