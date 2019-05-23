Город, где нет войны: первые впечатления от Бенгази

Бенгази — чего только не видели эти грязные и вонючие улочки за последние 8 лет. Протесты, стрельбу, разрушения, кровь. Не только ливийскую. В 2012-м в Бенгази растерзали американского посла Кристофера Стивенса. С тех пор много воды утекло.

Сегодня город напоминает печально известную Припять. Репортеры Федерального агентства новостей — единственные российские журналисты, официально работающие в этом аллахом забытом месте.

При Каддафи было лучше

В священный для мусульман месяц Рамадан Бенгази напоминает Зомбиленд или пустыню из фильма «Безумный Макс». Особенно северо-запад города. Большее количество кафе и ресторанов тут закрыто на месяц — до окончания поста. Улицы переполнены мусором, выцветшими билбордами с фотографиями погибших на войне солдат, разбитыми автомобилями и граффити на обшарпанных стенах домов.

Нередко попадаются и антикаддафийские карикатуры. Что неудивительно — именно в Бенгази в 2011 году вспыхнули бурные протесты, переросшие впоследствии в гражданскую войну. Хотели свободы, равенства, новых возможностей. Теперь живут по уши в демократии.

Неподалеку от нашей гостиницы мы все-таки нашли несколько работающих магазинов и большой супермаркет. А в 10 минутах езды даже наткнулись на шашлычную, возле которой уже выстроилась очередь.

Примечательно, что товаров с надписью «Made in Libya» тут днем с огнем не сыщешь. Кроме нефти, страна практически ничего не производит.

«При Каддафи все было иначе, — закатывая глаза, говорит водитель такси. — Мусор убирали ежедневно. Все вокруг было зеленым, цветущим. Деньги были. Нас уважали, боялись. А теперь что? Пять лет без боевых действий, а Бенгази все еще не пришел в себя».

Мы проезжаем огромную свалку возле детской площадки. Примерно дюжина африканцев в голубых спецовках делают вид, что разгребают мусор.

Всем этим Ливия сильно отличается от той же Сирии или Палестины. В этих, тоже весьма неблагополучных странах, Великий пост — не столько испытание, сколько праздник духа и, как ни парадоксально это звучит, живота.

После захода солнца Левант (общее название стран восточной части Средиземного моря. — Прим. ред.) оживает, ликует, брызжет, пышет, блестит и переливается. В Бенгази же царит атмосфера недавно прошедшей войны.

— И чего этим людям не хватало? — А чего не хватало сирийцам?

На этом наша небольшая обзорная экскурсия подошла к концу. Как дальше будут развиваться события — неизвестно. Как сказал один наш товарищ, любимое слово местных силовиков — «завтра» и «иншаллах» («на все воля Аллаха»).

Вот завтра и поглядим, иншаллах.