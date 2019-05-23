МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе

Москва, 23 мая. Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб. Об этом сообщает МИД РФ.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором российских и сирийских военных обвиняют в «нанесении ударов» по больницам и объектам гражданской инфраструктуры в провинции Идиб.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что кампания по дезинформации запущена с подачи официальных властей США. Это связано с тем, что Штаты хотят сохранить в неприкосновенности идлибский территориальный анклав. Российские дипломаты отметили, что журналисты The Washington Post не называют реальную причину всех бед в сирийской провинции.

В МИД РФ считают, что эта кампания направлена на искусственное торможение «процесса ликвидации международных террористов в Сирии». Дипломаты подчеркнули, что такими действиями Штаты «обеспечивают предлог для сохранения собственного вооруженного присутствия в стране». Из-за этого власти САР не получают доступ к природным ресурсам северного Заевфратья, а жители Сирии не могут спокойно перемещаться по автомагистрали Дамаск — Багдад, поскольку она проходят через район Ат-Танфа, который оккупирован американскими военными.

Напомним, что американские власти незаконно присутствуют на территории Сирии. В МИД РФ призывали Штаты покинуть территорию Ат-Танфа, а также земли восточнее реки Евфрат.

По данным Минобороны РФ, в гарнизоне «Ат-Танф» американские инструкторы обучают террористов, которые участвуют в боевых действиях против правительственных войск.

Кроме того, в зоне Ат-Танфа находится сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан», условия существования населения в котором остаются нечеловеческими. Люди в нем страдают от нехватки воды, пищи и отсутствия медицинской помощи. Многие беженцы не выдерживают и погибают в таких условиях.