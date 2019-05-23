Вашингтон, 23 мая. В Соединенных Штатах была выпущена памятная монета, посвященная 75-й годовщине завершения Второй мировой войны. На ней изображены союзники, сражавшиеся против стран Оси, однако, при этом, отсутствует СССР.

Юбилейную монету выпустила частная компания Bradford Exchange, которая занимается производством сувенирной продукции.

«На оборотной стороне монеты представлены подлинные и драматические изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников (антигитлеровской коалиции), на лицевой приветствуют союзников, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете», — гласит описание монеты на официальном сайте компании.

При этом, на монете отсутствует флаг СССР.

На сайте компании отмечается, что монета уже выставлена на продажу. Пресс-служба Bradford Exchange отказалась комментировать внешний вид монеты, заявив, что вся информация есть на сайте.

Напомним, что ранее ФАН писал о видеообращении немецкого журналиста Ули Геллерманна, в котором тот ответил на призывы своих коллег «поставить Россию на место любыми способами». Он предостерег мир от войны с Россией. Журналист обеспокоен звучащими в западных СМИ призывами «поставить Россию на место». Он отметил, что после произошедшего в конце ноября прошлого года инцидента в Керченском проливе, который сам Киев и спровоцировал, и введения в нескольких украинских регионах военного положения в западных странах стали прослеживаться бравурные речи.