США могут перебросить на Ближний Восток 5 тыс. военных

Вашингтон, 23 мая. Пентагон рассматривает запрос ВС США дополнительно послать около пяти тысяч военных на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на два источника.

По данным источников, запрос поступил от Центрального командования США. Однако на данный момент не известно, какое решение по данному вопрос примет Пентагон.

В минувший вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит «огромной силой» в том случае, если Иран применит агрессию. Ранее Пентагон отправил в Персидский залив семь военных кораблей и один ЗРК «Patriot». Американские власти считают, что Тегеран может провести наступательную операцию против американских военных.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что развитие ситуации вокруг Ирана идет по опасному сценарию. По его мнению, важно, чтобы стороны «сдерживали свои эмоции, порывы».

Напомним, Тегеран с 15 мая приостановил выполнение своих обязательств по ядерной сделке. Иранские власти отметили, что возобновление работ по обогащению урана может произойти в том случае, если участники ядерной сделки в течение 60 дней не выполнят требования соглашения.

Как сообщал «Царьград», на фоне напряженности с США Иран в четыре раза нарастил свои производственные мощности по обогащению урана. Не исключена вероятность того, что такими темпами Тегеран может выйти на пределы ограничений, установленных СВПД, что ставит под угрозу саму ядерную сделку.