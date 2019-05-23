Пушков поставил на место представителя США по Сирии

Москва, 23 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри о том, что якобы Россия «усугубила конфликт» в Сирии, а теперь может помочь разрешить его.

«Не усугубила, а предотвратила ливийский сценарий и приход к власти ИГ1 и ан-Нусры, которых США использовали против Асада. Иначе они бы сейчас сидели в Дамаске», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter («Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 — террористические группировки, запрещенные в РФ).

При этом он подчеркнул, что США столкнулись с тем, что не смогли свергнуть президента Сирии Башара Асада «военным путем и теперь будут пытаться свалить его через политический процесс и продвижение своих ставленников к власти».

«Инструменты они вынуждены выбирать другие — невоенные, цели же остались прежними», — подытожил Пушков.

Выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Джеффри заявил, что «Россия может играть важную роль в разрешении этого конфликта — так же, как она ранее играла важную роль в том, чтобы усугубить его».

По его мнению, Россия и Соединенные Штаты расходятся во мнениях по Сирии фактически лишь по двум вопросам — о поддержке нынешнего правительства в Дамаске и о действиях Ирана. Поддержку Россией Асада представитель США назвал «ошибкой».

Напомним, США, возглавляя международную коалицию, находятся на территории Сирии незаконно, без официального приглашения сирийских властей и мандата ООН. При этом Вашингтон не скрывал, что ставит своей целью не только борьбу с ИГ, но и свержение Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.