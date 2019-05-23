Набиуллина прокомментировала обвинения России в «манипулировании курсом рубля»

Москва, 23 мая. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нет никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом.

«У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля»,— заявила Набиуллина в интервью газете «Известия».

Она подчеркнула, что ЦБ покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, которое обеспечивает независимость экономики от нефтяных цен.

«Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом», — заявила Набиуллина.

Отметим, что агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом может внести в список стран, которые подозреваются Вашингтоном в валютных махинациях Россию, Вьетнам, Индонезию, Ирландию, Малайзию и Таиланд. Эти страны имеют высокий профицит торгового баланса с США.

Напомним, что в апреле 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай «в играх в девальвацию валют».

Ранее заместитель директора инвестиционного фонда департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский дал прогноз относительно укрепления рубля. По его словам, российская валюта может быстро отыграть потери, в случае улучшения отношений инвесторам к развивающимся рынкам. Эксперт подчеркнул, что рубль остается популярным из-за высоких процентных ставок, профицитного бюджета, а также высоких цен на нефть.

В начале января эксперты издания The Economist назвали рубль самой недооцененной валютой мира.