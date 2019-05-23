«Сбербанк» позволит снимать деньги через банкомат, даже не имея счета в банке

Москва, 23 мая. Пресс-служба «Сбербанка» рассказала о запуске новой услуги, позволяющей снимать деньги через банкомат, даже не имея счета в кредитной организации. Речь идет о получении перевода через сервис «Сбербанк Онлайн»: пользователю будет достаточно ввести код денежного перевода. Отмечается, что услуга будет запущена в тестовом режиме.

«Перевод называется «До востребования», он еще не всем доступен, он только начинает реализовываться. А так вообще можно будет отправить перевод через веб-версию «Сбербанк Онлайн» или мобильное приложение для Android и iOS», ― рассказали ТАСС в пресс-службе «Сбербанка».

Получить такой перевод можно будет как наличными в банкомате, так и в отделении банка, предоставив документ, удостоверяющий личность, и контрольный номер перевода. Этот номер получатель получит от отправителя.

Минимальной суммой для такого перевода составит 100 рублей. Как отметили в банке, сумма должна быть кратна 100, так как в банкоматах не бывает купюр меньше ста рублей. Комиссия составит 1,5% от суммы перевода, максимум – тысячу рублей, минимум – 30 рублей.

В настоящий момент «Сбербанк» ведет тестирование новых сервисов по переводу денег.

Напомним, что в конце декабря депутаты Госдумы внесли изменения в федеральный закон «О связи», которые запрещают мобильным операторам взимать со своих абонентов дополнительную плату за звонки, в какой бы точке России они ни находились.