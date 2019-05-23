Названа возможная причина смертельного ДТП с автобусом в Италии

Рим, 23 мая. Итальянская полиция не исключает, что ДТП, в котором погибла россиянка, могло произойти из-за того, что водитель отвлекся, заявил представитель отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио.

Как сообщает La Repubblica, Помпонио не исключил, что именно невнимательность водителя стала причиной автокатастрофы. При этом он добавил, что авария могла иметь более тяжелые последствия: «растительность смягчила падение автобуса».

В настоящее время, по данным издания, полиция допрашивает 35-летнего водителя. Ранее он прошел медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови.

ДТП произошло в среду на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус съехал с дороги и упал в овраг, перевернувшись. Как сообщал Ридус, в результате ДТП пострадали более 30 пассажиров. Из них 19 — российские граждане.

Как сообщал News.ru, состояние двоих россиян, находившихся в автобусе, оценивается врачами как тяжелое. Еще один гражданин РФ получил увечья средней тяжести, сообщили в посольстве РФ в Риме.