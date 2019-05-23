Захарова отреагировала на закупки США нефти из Венесуэлы

Москва, 23 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении Штатами покупок венесуэльской нефти.

Захарова напомнила, что два месяца назад агентство Reuters опубликовало интервью со спецпредставителем США по вопросам Венесуэлы Эллиотом Абрамсом. В нем чиновник заявил, что США добиваются прекращения любых коммерческих сделок с Венесуэлой, которые выгодны президенту страны Николасу Мадуро.

В настоящий момент в СМИ сообщается, что Штаты с 11 по 17 мая вернулись к закупкам нефти у Венесуэлы.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — написала Захарова.

Напомним, что в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны. Его поддержали США и ряд стран Латинской Америки. Избранный президент страны Николас Мадуро заявил о попытке государственного переворота в стране, а также разорвал дипломатические отношения со Штатами, сообщает «Газета.ru».

Россия, Китай, Турция, а также ряд других стран поддерживают законно избранного президента Николаса Мадуро. В МИД РФ назвали статус Гуайдо ничтожным.

Позже Вашингтон ввел санкции в отношении двух нефтяных компаний Венесуэлы, а также госбанка экономического и социального развития.

Вице-президент США Майк Пенс допустил возможность военного вмешательства в Боливарианскую республику. На встрече с журналистами он заявил, что Вашингтон продолжит воздействовать на Каракас экономическим и дипломатическим путем.

Отметим, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент, которые были запланированы на конец 2020 года.