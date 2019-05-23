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РПЦ прокомментировала опрос ВЦИОМ о ситуации с храмом в Екатеринбурге

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РПЦ прокомментировала опрос ВЦИОМ о ситуации с храмом в Екатеринбурге

Москва, 23 мая. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал результаты последнего опроса ВЦИОМ относительно строительства храма в Екатеринбурге.

По его словам, данные этого опроса показывают, что большинство горожан поддерживают идею строительства храма  святой Екатерины. Легойда отметил, что попытка изображать ситуацию в городе как «за храм – против храма» абсолютно неправомерна.

«Конечно, попытка представить ситуацию в Екатеринбурге как «за храм – против храма» в корне неверна. В целом Екатеринбург — за храм. Это показывает и сегодняшний опрос ВЦИОМ. Сохраняется тема места строительства. Ее решит тот опрос, который пока еще только готовит местная администрация», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным, приведенным ВЦИОМ, идею возведения храма поддерживают 74% жителей Екатеринбурга, однако они выступают против размещения храма в сквере. Полностью отказаться от строительства храма считают хорошей идеей 18% опрошенных.

Напомним, что акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли на прошлой неделе. В ходе акций протеста были задержаны в общей сложности около 100 человек.

Позднее президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга на предмет их отношения к строительству храма, поскольку необходимо учесть мнение жителей. 

Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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