Химики установили источник производства фреона, разрушающего озоновый слой

Москва, 23 мая. Некоторые китайские промышленные заводы не соблюдают Монреальский протокол и выбрасывают в атмосферу фреон-11, самый опасный газ этого типа, считают британские химики.

Мэттью Ригби из Бристольского университета в журнале Nature обратил внимание на необходимость обнаружить отрасли, которые «породили эти выбросы». Он не исключил, что это была лишь часть выбросов фреона-11, а остальные запасы «газа скрываются внутри материалов или холодильных установок и попадут в атмосферу в последующие десятилетия».

После подписания Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 году большинство стран прекратили производство веществ, разрушающих озоновый слой. Ученые выяснили, что это помогло предотвратить рост озоновой дыры, удерживая ее в пределах Антарктиды.

Два года назад выяснилось, что все принятые меры могут пойти крахом, поскольку в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой: фреон-11. Ригби и его коллеги подтвердили, что источником выбросов стал Китай, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, источником выбросов являются нелегальные промышленные предприятия на севере КНР.

Ранее обнаружение фреона-11 прокомментировал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев. В интервью НСН он выразил мнение, что размер ущерба для атмосферы от такого производства может быть незначительным.

При этом он обратил внимание на то, что установить страну, которая может заниматься производством опасного вещества, достаточно сложно. Это объясняется тем, что у фреона время жизни довольно большое: от нескольких десятков лет и больше. Поэтому, после того, как он оказался выброшен, вещество распространяется по всей атмосфере.