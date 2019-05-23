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САА использовала авиацию в боях с террористами в районе Кафр-Набуды

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САА использовала авиацию в боях с террористами в районе Кафр-Набуды

Дамаск, 23 мая. САА атакует позиции террористов «Джебхат ан-Нусры1» в районе города Кафр-Набуда. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

Авиация САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в окрестностях Кафр-Набуды, аль-Хвеза и аль-Хамамията, а также в районе аль-Хубейта. Также были нанесены удары по огневым точкам террористов в городе аль-Латмана в провинции Хама. Кроме того, был уничтожен заминированный автомобиль террористов, которые боевики хотели использовать против сирийских солдат.

По данным сирийского телеканала, в районе Кафр-Набуды «идут ожесточенные столкновения».

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с утра 22 мая САА отразила три атаки боевиков в районе Кафр-Набуды. Террористы задействовали в них четыре БМП, семь танков, 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметам, а также два автомобиля с водителями-смертниками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Борис Николаев
Источник: Al-Ikhbariya
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