Британская оппозиция потребовала внеочередных выборов

Лондон, 23 мая. Британская оппозиция призвала к проведению внеочередных парламентских выборов, посчитав отставку лидера палаты общин достаточным для этого основанием.

В среду стало известно, что лидер палаты общин Андреа Лидсом уходит со своего поста. Причиной отставки она назвала разногласия с премьером страны Терезой Мэй по Brexit.

В заявлении председателя Лейбористской партии Иана Лэвери подчеркивается, что «авторитет премьер-министра подорван».

«Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Brexit, наша сталелитейная отрасль находится под угрозой… Ради интересов страны Тереза Мэй должна уйти», — говорится в заявлении.

Соединенное Королевство должно было покинуть Евросоюз в марте текущего года, то есть через 12 месяцев после подачи письменного уведомления о выходе. Но депутаты палаты общин три раза отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых Мэй достигла в рамках переговоров с лидерами европейских стран.

Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая давала дополнительное время для окончания всех необходимых процедур по ее утверждению после принятия палатой общин.

По окончании прошедшего экстренного саммита Евросоюза 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября 2019 года.

В поисках поддержки депутатов Мэй выступила с несколькими обещаниями, важнейшим из которых стало обещание дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.

Лидсом, сообщая об отставке, подчеркнула, что не верит, что Британия может стать «настоящим суверенным» государством, сообщали «Известия». По ее словам, «второй референдум может привести к опасным разногласиям.