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Источник в колонии опроверг слухи о разводе Улюкаева

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Источник в колонии опроверг слухи о разводе Улюкаева

Тверь, 22 мая. У бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева и его супруги прекрасные отношения, а информация о якобы предстоящем разводе – не соответствует действительности. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на источник в исправительной колонии номер один Тверской области.

Как сообщается, жена Улюкаева Юлия за этот год несколько раз приезжала в колонию на свидание с мужем. Так как все встречи проходят в присутствии сотрудников УФСИН, из их разговоров можно сделать вывод, что у них все хорошо.

«Постоянно обмениваются комплиментами и признаниями в любви. Письма пишут друг-другу постоянно. Ни о каком разладе в их семье и речи нет. Буквально в ближайшее время у них назначено очередное длительное свидание», — сообщает KP.ru.

Также отмечается, что у Улюкаева нет проблем со здоровьем. Он регулярно проходит медицинские обследования в тверской больнице. В колонии отмечают, что состояние министра вызывает беспокойство у неких лиц за пределами исправительного учреждения, поэтому у Улюкаева все в порядке – настолько, насколько может быть в порядке у заключенного.

При этом отмечается, что он не сидит в какой-то «VIP-камере». В колонии назвали выдумкой сообщения отдельных СМИ об «этажах с саунами».

Напомним, 15 декабря 2018 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 130 млн рублей (эквивалент полученных 2 млн долларов), сообщала «Газета.ру».  

Автор: Антон Зарубин
Источник: KP.ru
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