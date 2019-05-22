Террористы атаковали электростанцию в провинции Хама, используя беспилотник

Дамаск, 22 мая. Электростанция в провинции Хама была атакована террористами с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.

Оборудование и техника получили значительный материальный ущерб.

Отметим, что в городе Кафр-Набуда идут ожесточенные бои между САА и террористами. ВС Сирии отразили три атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ). Минобороны РФ сообщает, что с вечера 21 мая террористы в Идлибской зоне деэскалации осуществляют атаки на войска САА.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о финансовых разборках между террористами «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.