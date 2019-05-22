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На границе зоны деэскалации «Идлиб» откроются два пункта пропуска для беженцев

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На границе зоны деэскалации «Идлиб» откроются два пункта пропуска для беженцев

Идлиб, 22 мая. Власти Сирии подготовили два пункта пропуска для выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«В целях обеспечения добровольного и беспрепятственного выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации властями Сирийской Арабской Республики подготовлены к работе пункты пропуска в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу эд-Духур провинции Идлиб», — сообщили в ЦПВС.

В Центре по примирению добавили, что действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки они обстреляли 13 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, а также район научно- исследовательского центра в городе Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе работ по окончательной зачистке районов на севере провинции Даръа, освобожденных от боевиков силами Сирийской арабской армии, местные силы безопасности в сотрудничестве с населением обнаружили схрон с оружием и амуницией террористов.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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