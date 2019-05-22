Зеленский отреагировал на отказ Рады рассмотреть его законопроект

Киев, 22 мая. Украинский президент отреагировал на отказ депутатов Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект, предусматривающий изменения в избирательной системе Украины.

«Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем Facebook.

Он подчеркнул, что таким образом депутаты намерены вновь вернуться в парламент при помощи «гречки и денег». Однако, по словам Зеленского, они ошибаются и у них ничего не получится.

Напомним, что идею рассмотреть законопроект Зеленского поддержали 92 депутата, в то время, как необходимым минимумом являются 226 голосов. Советник украинского президента Руслан Стефанчук уже обвинил Раду в нарушении договоренностей. По его словам, ранее депутаты и президент достигли компромисса по изменению избирательного законодательства Украины.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение изменений в закон о выборах в Верховную раду в части отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера с 5 до 3 процентов.

31 марта состоялся первый тур президентских выборов на Украине. Ни один из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов. 21 апреля состоялось повторное голосование. Избирательные участки открылись в 8.00. Голосование завершилось в 20.00 по киевскому времени (аналогично по Москве).

Согласно данным экзитполов, Владимир Зеленский набрал более 70% голосов. У действующего президента Петра Порошенко около 25%. ЦИК Украины уже приступил к обработке протоколов. К настоящему моменту обработано более 5% протоколов. Зеленский набирает 71.97%, Порошенко – 25.72%.