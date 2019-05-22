Порошенко призвал Зеленского развеять слухи о референдуме по переговорам с РФ

Киев, 22 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал администрацию главы государства развеять слух о возможном проведении в стране референдума по переговорам с Россией, поскольку это угрожает нацбезопасности.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что власти рассматривают возможность проведения референдума по переговорам с Россией по Донбассу.

«На сегодня я очень советовал бы команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который угрожает суверенитету и территориальной целостности государства», — заявил Порошенко журналистам.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года, сообщали «Известия». Новый президент пообещал, что кровопролитие в Донбассе будет прекращено, но пока что обстрелы ДНР и ЛНР до сих пор продолжаются. Накануне стало известно, что Зеленский собирается провести референдум по данному вопросу.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Зеленский опасается обвинений со стороны радикалов в свой адрес, поэтому предлагает народу Украины самостоятельно решить, нужно ли гражданам восстановление нормальных отношений с Россией.

Схожей точки зрения придерживается председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко». При этом он подчеркнул, что не только народ Украины должен решать, «но и Россия должна дать согласие на переговоры».

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко уже назвал предательством идею о проведении референдума. Как сообщала «Газета.ру», по его мнению, «это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну».