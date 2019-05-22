Шойгу вручил премию журналисту ФАН Евгении Авраменко

Москва, 22 мая. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награду корреспонденту Федерального агентства новостей Евгении Авраменко в номинации «Молния» — за самые быстрые новости среди всех российских агентств.

В четверг в Москве прошел всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС-2019», который проводится министерством обороны пятый год подряд. Все эти годы в номинации «Молния» побеждали только информагентства «большой тройки»: РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс». ФАН стало первым агентством не из «тройки» получившим эту награду.

«Мы сделали удивительное: сумели за очень короткий срок пройти путь от того момента, когда о нас никто не знал ничего, кроме названия, до уровня, когда награды нам вручает глава Минобороны. — отметила Авраменко после награждения. — Сегодня корреспондентов ФАН приглашают в пресс-туры Минобороны, они освещают самые главные мероприятия ведомства, и нас посвящают максимально глубоко в дела министерства».

Евгения поблагодарила редакцию своего информагентства.

«Несмотря на то, что премия вручается лично мне, все-таки ясно, что один корреспондент в поле не воин. Мой надежный тыл — это наша редакция, которая круглые сутки принимает сообщения от наших корреспондентов», — добавила Авраменко.

После церемонии награждения, на закрытой части мероприятия, Шойгу призвал журналистов встать на информационную защиту страны.

«Чувствуется, что глава Минобороны считает СМИ одним из важнейших институтов, который влияет на имидж целой страны», — резюмировала Евгения.

Фестиваль прессы «Медиа-АС-2019» проводится в два этапа: окружной (на уровне военных округов и флотов) и финальный. В жюри фестиваля входят представители Минобороны, органов власти, общественных организаций, Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций, деятелей науки и культуры, а также представители СМИ.