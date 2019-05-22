Соболь на встрече с двумя сторонниками не смогла объяснить, зачем избирается от 43-го округа

Москва, 22 мая. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, баллотирующаяся в Московскую городскую думу от 43-го округа, провела очередную встречу с избирателями. На нее пришло всего два человека.

Встреча прошла в Пресненском районе Москвы. Несмотря на рекламу в соцсетях, поговорить с «кандидатом» пришли лишь пара человек. Фактически, всю встречу Соболь говорила в камеру телефона своей знакомой, которая вела трансляцию в Facebook. Интерес избирателей к Соболь также наглядно показывает счетчик трансляции соцсети: ее посмотрели менее 250 человек.

Под лай собак в парке Соболь сбивчиво начала рассуждать о политике московских властей, стараясь избегать каких-либо конкретных заявлений. На несколько возникших у пришедших вопросов она коротко ответила «Пишите в муниципалитеты». Ряд СМИ уже неоднократно отмечал, что, скорее всего, у Соболь и ее команды попросту нет никакой программы.

«У меня свои личные ресурсы, есть ссылки на социальные сети», ― попыталась ответить Соболь на вопрос о своей компетентности.

Когда Соболь спросили, в чем вообще заключается цель ее избирательной кампании, она почему-то ответила, что избирается для того, чтобы «пообщаться с мэром Москвы». Также Соболь не сумела сформулировать ответ на вопрос, почему она выбрала для выборов именно 43-й округ. Из долгого и запутанного объяснения собравшиеся поняли лишь, что она некогда работала в Пресненском суде и сохранила об этом времени приятные воспоминания.

Федеральное агентство новостей уже писало, что выдвижение Соболь в Мосгордуму от 43-го округа началось с серии скандалов. Кроме нее в выборах участвуют экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин и известный общественный деятель Нюта Федермессер. Кандидатура последней настолько напугала руководителя Соболь блогера Алексея Навального, что тот в ультимативной форме потребовал от Федермессер сняться с выборов или найти себе другой участок. Подобное заявление он объяснил тем, что Федермессер отберет голоса у Соболь, что якобы сыграет на руку партии «Единая Россия», хотя большинство экспертов и политических журналистов уверены, что Навальный просто опасается поражения своей протеже в условиях честной конкуренции. Отметим, что у Федермессер, в отличие от Соболь, есть вполне конкретная причина избираться именно от 43-го округа – там находится хоспис, тесно связанный с ее общественной деятельностью.

Предыдущие встречи Соболь с избирателями также часто сопровождались скандалами. На одну из встреч она просто опоздала на полтора часа, вскоре после другой – избила прохожего за то, что тот направил на нее телефон.

Корреспондент ФАН, присутствовавший на одном из публичных выступлений Соболь, пришел к выводу, что у нее просто отсутствует политическая программа.

Кроме того, ранее сообщалось, что Соболь и Навальный вымогали у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей на ее избирательную кампанию в обмен на прекращение информационных вбросов о комбинатах питания, с которым связан бизнес его компании «Конкорд». Пригожин ответил им категорическим отказом.