Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции 

208
0 Оставить комментарий

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции 

Москва, 22 мая. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ведомственные медали «Участнику военной операции в Сирии» восьмерым журналистам российских СМИ.

Вручая медали, Шойгу подчеркнул, что во многом благодаря профессионализму военных журналистов «Армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан».
 
После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Медали вручили журналистам Первого канала, телеканала «Россия», «НТВ», «Известий», английской редакции телеканала RT, оператор телеканала «ТВЦ», а также представителям информагентств ТАСС и РИА Новости.

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС-2019» Минобороны проводит пятый год. 

В сентябре 2015 года по решению президента Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции 

Сегодня в Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров