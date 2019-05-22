Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции 

Москва, 22 мая. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ведомственные медали «Участнику военной операции в Сирии» восьмерым журналистам российских СМИ.

Вручая медали, Шойгу подчеркнул, что во многом благодаря профессионализму военных журналистов «Армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан».



После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Медали вручили журналистам Первого канала, телеканала «Россия», «НТВ», «Известий», английской редакции телеканала RT, оператор телеканала «ТВЦ», а также представителям информагентств ТАСС и РИА Новости.

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС-2019» Минобороны проводит пятый год.

В сентябре 2015 года по решению президента Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

Сегодня в Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.