Саакашвили просит Зеленского восстановить справедливость, вернув ему гражданство Украины

Киев, 22 мая. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий .

Адвокат на своей странице в Facebook сообщил в среду, что подал на имя президента Украины «обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства».

«Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость», — говорится в заявлении Саакашвили.

Напомним, в конце июля 2017 года пятый глава Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку при его получении экс-президент Грузии якобы предоставил поддельные документы — в частности, относительно судимости в Грузии. Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до этого момента не рассмотрена. Киевские власти в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны силовиков. Украинские пограничники запретили экс-губернатору Одесской области въезд в страну до 2021 года.

Во вторник, как сообщала «Газета.ру», экс-глава Грузии сообщил в соцсетях, что хотел бы вернуться на Украину, которую считает второй родиной, однако украинские суды тянут и не торопятся рассматривать его дело. Саакашвили уверен, что его «искусственно лишили гражданства» и в суде его дела «не рассматриваются».

Политик напомнил, что в своей речи на инаугурации Зеленский заявил, что страна ждет украинцев, желающих строить новое государство.

Отметим, за день до инаугурации Саакашвили посоветовал Зеленскому опасаться Петра Порошенко и забыть о диалоге с Россией, передает «Царьград».