Германия не намерена подчиниться санкциям США против «Северного потока — 2»

Берлин, 22 мая. Германия не намерена подчиняться возможным санкциям США против проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении федерального министерства экономики и энергетики Германии.

В заявлении отмечается, что власти Германии приняли к сведению угрозы Вашингтона, однако не намерены признавать возможные санкции США против «Северного потока — 2».

21 мая глава министерства энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против «Северного потока — 2». По его словам, в ближайшее время будет подготовлен законопроект об экономических ограничениях в отношении компаний, которые принимают участие в проекте «Северный поток — 2».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ уверены в успешном завершении строительства «Северного потока — 2», после чего он будет введен в эксплуатацию.

По мнению экспертов частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, Вашингтон не введет санкции в отношении «Северного потока — 2». Эксперты уверены, что заявление Перри о санкциях направлено на сдерживание западных инвестиций в будущие энергетические проекты России.

Напомним, в рамках российского проекта «Северный поток — 2» будут проложены две нити газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских государств выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают реализацию проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.