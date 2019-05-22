Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет
Москва, 22 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Выступая в эфире телеканала «112» Пристайко напомнил, что курс на вступление в НАТО и ЕС зафиксирован в украинской конституции и его разделяют не менее половины жителей Украины.
«Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнеры, без которых мы не выживем», — заявил Пристайко.
Заявление главы администрации нового украинского президента в своем Twitter прокомментировал Пушков.
«Украина всегда выживала за чей-то счет, например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут – на элитку хватит, а народу ничего не достанется. Так что выживать будет плоховато. За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», — указал российский сенатор.
Напомним, Еврокомиссия постоянно откладывает подписание с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Этот документ мог бы уравнять Киев в правах ведения торговли на территории Европы с членами ЕС, но он до сих пор не подписан.
При этом в Еврокомиссии отказались уточнить ФАН сроки и условия возможной интеграции Украины в Европейский союз. Ранее от аналогичного вопроса нашего агентства уклонился официальный представитель НАТО.
Украина всегда выживала за чей-то счёт, например, за наш. А теперь хочет выживать за счёт ЕС. Но много ей там не дадут - на элитку хватит, а народу ничего не достанется. Так что выживать будет плоховато. За чужой счёт жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта». https://t.co/dgHaHTi3Qa— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 22, 2019