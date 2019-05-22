США продолжат консультации с Турцией по С-400

Брюссель, 22 мая. США намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на покупку Анкарой российских комплексов С-400, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

«Консультации продолжатся, мы ищем решение проблемы с С-400», — сообщил он журналистам.

Ранее в США пригрозили Турции «жесткими последствиями», если Анкара в течение двух недель не откажется от покупки С-400. Источники американского канала CNBC заявили, что если Турция не отменит сделку с РФ и не закупит вместо С-400 системы противоракетной обороны Patriot, то Штаты исключат Анкару из программы F-35, сообщала «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимым ультиматум США. Он подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что сделка по С-400 является уже свершенной.

Комментируя ультиматум США, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич заявил «Известиям», что Штаты фактически признали свое поражение в переговорах с Турцией. США используют этот ультиматум как предлог, чтобы ввести меры, которыми они предыдущие месяцы угрожали Турции, отметил политолог, добавив, что Анкара в любом случае выполнит сделку по приобретению российских комплексов.

Отметим, в среду министр нaцобороны Турции зaявил, что Анкара нaпрaвилa военный персонaл в Россию для прохождения обучения эксплуaтaции ЗРК С-400. Он также добавил, что Aнкaрa продолжaет вести диaлог с Вaшингтоном кaсaтельно приобретения С-400, но в то же время готовится к введению сaнкций, передавал НСН.