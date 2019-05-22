Эксперты оценили решение властей Екатеринбурга найти новое место для возведения храма

Россия является правовым государством и решение руководства Екатеринбурга учитывать мнение большинства — это прямое тому доказательство. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказали политолог Иван Аркатов и политический аналитик Сергей Простаков.

Город учитывает мнение горожан

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства храма в Екатеринбурге. Таким образом глава региона прокомментировал результаты опроса, который проводился ВЦИОМ.

Согласно опросу, почти три четверти жителей Екатеринбурга считают, что центр города «скорее неудачное» место для возведения храма.

«Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан», — заявил Кувайшев.

Кроме того, губернатор также отметил, что попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не включать это место в перечень возможных площадок для строительства храма при опросе жителей города.

Россия — правовое государство

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил: развитие ситуации в Екатеринбурге показало готовность власти прислушиваться к мнению граждан, пусть и меняющемуся, и готовность активного и влиятельного меньшинства идти на любые провокации и подтасовки ради своих целей. ОНФ как институт гражданского общества донес до президента суть конфликта, а Владимир Путин высказал свою точку зрения.

«Стоит отметить и постоянно менявшиеся цифры социологических опросов, и то, что последний опрос ВЦИОМ оказался вне критики даже протестующих, изначально утверждавших, что его результаты будут подтасованы. В ситуации вокруг строительства храма главное сейчас — это готовность власти к диалогу с обществом и учету его мнения. А в дальнейшем важно исключить информационные манипуляции и попытки представить позицию узкой оппозиционной прослойки в качестве мнения всего общества», — заключил Сергей Простаков.

Как отметил политолог Иван Аркатов, власти Екатеринбурга, проведя опрос, поставили интересы горожан в приоритет. Это еще раз доказывает, что для российского руководства права граждан занимают основополагающую роль.

«Во-первых, я снимаю шляпу перед градоначальником и губернатором региона. Власть нащупала зацепки между городом и активистами. Во-вторых, люди хотят жить в комфортной среде. Граждане это чувствуют, и, учитывая намерения властей, солидаризируются. Хочу заметить один интересный момент. Какими признаками обладает правое государство? Мы видим, что работают общественные институты, обслуживающие интересы россиян. Таким образом руководство страны учло мнение горожан. Это и есть правое государство. Был налажен контакт, интересы и права горожан были на первое место», — пояснил Иван Аркатов.

Кроме того, Аркатов заметил, что против храма, согласно опросу ВЦИОМ, выступили всего лишь 18%. Таким образом большинство горожан не выступает против храма, 58% екатеринбуржцев, согласно все тому же опросу, считают, что его лучше построить в другом месте.