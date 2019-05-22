Строительство нацпроектов в РФ будут отслеживать в реальном времени

Москва, 22 мая. Тема внедрения информационных систем в строительную отрасль была обсуждена во время совещания специалистов ФНС и министерства финансов России. Целью подобной инициативы является более качественное отслеживание исполнения национальных проектов.

ФНС на межведомственной встрече представлял руководитель службы Михаил Мишустин. От министерства финансов присутствовала заместитель главы ведомства Татьяна Нестеренко.

«Нам надо прийти к единой идее: каким образом обеспечить повышение качества сбора информации на протяжении жизненного цикла объектов капитального строительства с момента их включения в различные планы, национальные или региональные программы, и, в конечном счете, довести их до тех функциональных задач, для которых они и создавались», — приводит слова Мишустина телеканал «360».

В ходе совещания специалисты назвали первостепенной задачей создание единого языка для общения всех участником строительства. Также была отмечена важность внедрения всех ресурсов, включая технологические, программные и информационные, чтобы руководящие органы имели возможность в режиме реального времени оценить ход работ на том или ином объекте.

По мнению экспертов, еще одной важной задачей является приведение к единообразию как правил идентификации и кодирования элементов, так и методологии принципов классификации данных. Также участники заседания договорились, что найдут способы модернизировать системы в строительной отрасли.