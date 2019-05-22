Билан намерен отправиться на Евровидение в третий раз

Москва, 22 мая. Российский певец Дима Билан намерен в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе Евровидение.

Певец признался, что мечтает представлять Россию на Евровидении в третий раз. По его словам, он готов испытать свои силы на конкурсе в 2020 году.

«Третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз меня увидеть на сцене. Это же эмоции, это, скорее всего, даже спорт», — сказал Билан в эфире Love Radio.

Напомним, Дима Билан дважды представлял Россию на Евровидении. В 2006 году он занял второе место. В 2008 году Диме Билану удалось одержать победу на Евровидении, однако тогда на конкурсе действовали другие правила, согласно которым победитель определялся по итогам голосования телезрителей. После этого Европейский вещательный союз изменил систему голосования на Евровидении. Согласно новой системе, победитель определяется по результатам зрительского голосования и оценок профессионального жюри.

Напомним, финал Евровидения-2019 состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, которому удалось набрать 492 балла. На втором месте оказался участник из Италии Mahmood, который набрал 465 баллов. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место, набрав 369 баллов.