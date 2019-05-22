Зеленский ищет способ «сдвинуть с мертвой точки» процесс урегулирования в Донбассе

Киев, 22 мая. Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с представителями своей администрации по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил журналистам заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко.

В эфире телеканала «112 Украины» Пристайко уточнил, что обсуждение данной темы с президентом продолжалось несколько часов. Речь шла о том, как «сдвинуть тот процесс, который застрял в мертвой точке: Минск, процессы все, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, «нормандский формат».

Пристайко добавил, что в администрации ожидают информации по итогам телефонных переговоров по украинской тематике глав России, Франции и Германии. После этого Киев будет планировать дальнейшие шаги.

Замглавы администрации также пообещал, что вскоре будет обнародована информация о том, куда президент осуществит первый международный визит в качестве главы государства.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года, сообщали «Известия». Новый президент пообещал, что кровопролитие в Донбассе будет прекращено, но пока что обстрелы ДНР и ЛНР до сих пор продолжаются. Накануне стало известно, что Зеленский собирается провести референдум на Украине, темой которого станет вопрос переговоров с Россией по Донбассу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя данную идею, подчеркнула, что первоочередная задача команды нового главы государства — остановить войну на востоке страны.

«Нужно мирное решение конфликта на юго-востоке Украины. Нужно сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР, никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу», — сказала Матвиенко журналистам.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что полностью разделяет точку зрения коллеги — Киев должен придерживаться положений «Минска». По мнению сенатора, Зеленский опасается обвинений со стороны радикалов в свой адрес, поэтому предлагает народу Украины самостоятельно решить, нужно ли гражданам восстановление нормальных отношений с Россией.