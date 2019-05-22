Сирия 22 мая. Правительственные силы под прикрытием ВВС Сирии ведут бои в Хаме с «Тахрир Аш-Шам». В Дейр-эз-Зоре курдские отряды проводят аресты населения. Междоусобная стычка радикальных группировок произошла в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: прикрывает наступление САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет бои в районе Кафр Набуды и на севере провинции Хама, в Алеппо обменялась ударами с «Фронтом национального освобождения».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: столкнулись в Алеппо с группировкой «Ахрар Аш-Шам», противостоят правительственным силам на севере Хамы.

Курды: задержали по подозрению в сотрудничестве с ССА пять жителей деревни в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: обменялась ударами с правительственными силами в Алеппо, заявила об уничтожении противотанковой установки САА в Хаме.

Провинция Алеппо

Междоусобные столкновения между различными группировками на севере Алеппо продолжаются. Днем боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» столкнулась с группировкой «Ахрар Аш-Шам» у поселения Трахин на севере провинции, передает местный источник новостей в Twitter Alahmed Nasser. Пока что ни одна из группировок не заявила о потерях в своих рядах или о нанесенном противнику ущербе.

Еще одно боестолкновение Алеппо в районе поселений Харбеля и Шейх Исса на севере Алеппо произошло между сирийской армией и боевиками протурецкого «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»), об этом также сообщает Alahmed Nasser. Подразделением САА были обстреляны из артиллерии укрепления боевиков в районах поселка Хрейтана и Захры, передает Step News Agency. Информации о потерях среди радикалов пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Twitter-канал Deir Ezzor 24 передал, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают проводить рейды с целью задержания и арестов гражданского населения в провинции. Сегодня по обвинению в пособничестве «Сирийской свободной армии» (ССА) задержали пять жителей в городе Хамар Аль-Касра. Все они были арестованы и вывезены из города в неизвестном направлении для дальнейшего допроса.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) обстреливает позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Хабит, передает Telegram-канал, hosienmortaltadapressnet.

По данным оппозиционного канала Halab Today TV, боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» уничтожили артиллерийским огнем противотанковый ракетный комплекс САА. Данная информация нуждается в уточнении.

В настоящий момент САА ведет бои за освобождение части города Кафр Набуда с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», наступая сразу с нескольких сторон, как сообщает Step News Agency.

Корреспонденты Syria Watan News передает, что САА ведет огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков у деревень Аль-Масасна и Аль-Хамамият. ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям боевиков с воздуха, поддерживая наступление пехоты.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает FARS News Agency, инженерное подразделение САА в ходе рейда обнаружила схрон боевиков «Исламского государства»1, из которого было изъято оружие и военная техника турецкого и американского производства, включая винтовки, автоматы, материалы для изготовления взрывчатки и поясов смертников, медикаменты и ракетная установка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)