Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса

Женева, 22 мая. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение пересмотрели итоги распределения баллов между участниками. Об этом сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза (ЕВС).

«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра баллов мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что ЕВС принял решение скорректировать результаты в соответствии с правилами конкурса, распределив баллы между конкурсантами. По итогам пересчета голосов российский певец Сергей Лазарев получил дополнительно один балл. Однако остался на третьей строчке в общем рейтинге.

Напомним, победитель конкурса Евровидение определяется по результатам зрительского голосования и профессионального жюри. В финале Евровидения-2019 были дисквалифицированы представители жюри от Белоруссии из-за разглашения оценок. Финалисты Евровидения получили средние балл в качестве оценок от Белоруссии. Именно эти баллы решили пересмотреть организаторы конкурса.

Напомним, 18 мая в Тель-Авиве прошел финал конкурса Евровидение. Первое место занял певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Конкурсант из Италии Mahmood занял второе место, набрав 465 баллов. Сергей Лазарев занял третье место с результатом 369 баллов.

Позднее стало известно, что победитель Евровидения Дункан Лоуренс нарушил главное правило, предполагающее запрет на участие в конкурсе с песней, которая ранее была в репертуаре артиста. Песня Arcade, с которой Лоуренс одержал победу, была в Сети в 2017 году.

В ЕВС заявили, что не намерены отменять победу Лоуренса, так как публикация песни Arcade в 2017 году не дала исполнителю преимущества на конкурсе.