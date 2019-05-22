Резник и депутаты Закса шантажировали строителей в Петербурге при помощи СМИ

Санкт-Петербург, 22 мая. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в том числе оскандалившийся с наркотиками Максим Резник, шантажировали застройщиков при поддержке ряда СМИ. Весьма однобоко конфликт, например, освещали издания медиахолдинга Алексея Разоренова.

В Петербурге в свое время сложилась схема вымогательства денег у девелоперов, которая могла эффективно существовать только посредством мощной медийной поддержки. Выяснилось, что вмешательство депутатов в работу застройщиков упаковывалось некоторыми СМИ в обертку градозащиты и в таком виде подавалось читателям. При этом отдельные городские медиа предпочитали оставаться в стороне от конфликта, что, вероятно, тоже делалось небескорыстно.

Как удалось выяснить «Невским новостям», известный петербургский медиаменеджер Разоренов выводил градозащитников на протесты и организовывал помехи застройщикам. Связь Резника и этих активистов довольно очевидна. Некоторые их тех, кто мог быть использован парламентариями для давления на строителей, открыто поддерживают депутата после наркоскандала. К примеру, среди подписавшихся под открытым письмом в защиту Резника есть представители почти всех градозащитных движений.

Предостаточно также и ниточек, связывающих медиаменеджера Разоренова с местными активистами. Например, как выяснили журналисты, Дмитрий Жвания, который является одним из основателей радикального градозащитного движения ЭРА («Экология рядовой архитектуры») в свое время возглавлял холдинг Разоренова «Медиа. С-Пб» еще до покупки последним доли в «Моем Районе». В некоторых изданиях появлялись данные о том, что его представители якобы просили у застройщиков деньги за информационное сопровождение проектов.

В настоящее время Жвания сотрудничает с местным изданием «Интересант». Это СМИ связывают с бывшим вице-губернатором Северной столицы Василием Кичеджи.

Впрочем, не только издания Разоренова выборочно освещали работу градозащитников в скандалах со строителями. Благодаря тому, что Резник входил в состав комиссии по грантам СМИ, у него могло быть предостаточно возможностей заключать всякие «договоренности» с журналистами. Причем за счет бюджетных средств.

По данным редакции «Невских новостей», в Северной столице довольно долгое время могла существовать система отъема денежных средств у крупных застройщиков в пользу нескольких СМИ. Как рассказали представители фирм, в 2017 у них появилась «добровольная обязанность» заключать рекламные контракты с такими изданиями, как РБК, «Фонтанка», «Деловой Петербург», «Мой Район» и многими другими. Взамен строителям обещали, что в материалах этих СМИ не будет появляться информация, способная нанести ущерб их имиджу.

Основать эту схему могли несколько видных городских чиновников, а появиться она могла еще в то время, когда в администрации Петербурга работал вице-губернатор Игорь Албин. Принимать участие в ней могли несколько парламентариев из Законодательного собрания Северной столицы.

Сложность в доказательстве факта шантажа заключается в том, что все полуформальные договоренности подкреплялись договорами на информационное сопровождение и рекламные услуги. Кроме того, схема уже некоторое время не работает.

Как отметили журналисты, все происходившее в Северной столице напоминает механизм взаимной поддержки «трегольник: политиканы-бизнес-СМИ», который депутаты Закса могли позаимствовать у США. Схема формально не нарушает законов, несмотря на сговор ее участников.

Напомним, владелец строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко ранее рассказал о возможной большой коррупционной схеме, в которой могли принимать участие депутаты Закса. По его словам, в незаконную систему входили минимум пять депутатов, среди которых Резник, оказавшийся в центре скандала из-за наркотиков, Сергей Никешин, Борис Вишневский и Алексей Ковалев. Один из них, Вячеслав Нотяг, не так давно отбыл срок за взяточничество.

По словам руководителя фирмы, началось вымогание денег со стороны Резника и Нотяга примерно шесть лет назад, когда компания «Воин-В» приступила к строительству жилья по программе реновации в Кировском районе, а именно в небольшом районе «Ульянка». Фирма столкнулась с поджогом техники и многочисленными жалобами, из-за которых начались проверки и стало тормозиться строительство. Осуществляли противоправные действия активисты, очевидно, под предводительством Резника.

Наркоскандал с участием депутат разгорелся после его выходки на шествии в честь Дня труда. В Сети появилось несколько видео, на кадрах которых член петербургского Закса запечатлен раскуривающим папиросу, предположительно, с запрещенными веществами.

Многие коллеги призывали депутата сдать тест на наркотики, но он, отказавшись пройти освидетельствование, сбежал в Чехию. Позже выяснилось, что парламентарий, вернувшись в Северную столицу, избил жену, и она была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В среду стало известно, что конфликтная комиссия в строгом соответствии с законом рассматривает дело Резника. Предполагается, что окончательное решение будет озвучено в течение месяца.