Фильм «Remember Odessa» показали на канале «Царьград». ФАН-ТВ

Премьера фильма«Remember Odessa. Не забудем, не простим» уже состоялась ранее в Москве, сначала в Домжуре, затем в Музее Победы. Кино получилось социально значимым, и его продолжают показывать людям, для которых события пятилетней давности имеют значение. В студии канала «Царьград» обратили внимание на то, что пока преступники не будут наказаны, нельзя молчать о случившемся. Показ также транслировали на канале YouTube и в других социальных сетях.

«Мы живем в век информации, и за тем потоком сообщений, данных, которые обрушиваются на нас каждый день очень легко забыть какие-то события. И то, что происходило 5 лет назад, кажется нам уже чем-то далеким. Вместе с тем, я лично, все мы считаем, что такие вещи забывать нельзя ни в коем случае, и такие вещи должны получить свою оценку в своем времени. Лично для меня — это не законченная история, такие истории заканчиваются по-другому. Для того чтобы произошло справедливое разрешение этой ситуации, для того, чтобы убийца был наказан, для того, чтобы честь того, кого оскорбили была восстановлена, нужно чтобы что-то произошло. Нужно чтобы в странах, имеющих к этому непосредственное отношение, была дана четкая и понятная оценка тому, что произошло в мае 2014 года в Одессе», — рассказывает Андрей Афанасьев, ведущий телеканала «Царьград».