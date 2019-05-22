Названа лучшая серия «Игры престолов»

Лондон, 22 мая. Британское издание The Guardian составило рейтинг всех серий «Игры престолов». Наиболее удачным эпизодом аналитики признали «Черноводную» второго сезона.

По словам авторов рейтинга, серия, в которой показана осада Королевской Гавани войсками Станниса Баратеона, является «идеальным телевизионным часом». На второй строчке оказалась любимая многими фанатами серия «Красная свадьба» из третьего сезона. В этой серии были убиты сразу несколько Старков, причем это стало неожиданностью для тех, кто не читал книгу Джорджа Мартина.

«Бронза» ушла серии шестого сезона «Битва бастардов». Ее сценарий написали создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, а режиссером стал Мигель Сапочник. Сражение войск Джона Сноу и Рамси Болтона некоторые называют чуть ли не лучшим за всю историю телевизионных сериалов.

В пятерку также вошли девятый эпизод первого сезона «Бейелор» и пятая серия третьего сезона «Поцелованная огнем».

Как сообщала «Газета.ру», автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу. Он заметил, что сильно опаздывает с предпоследней книгой «Ветра зимы», но она выйдет. Писатель не уточнил когда. Затем выйдет последняя часть «Грезы о весне». На вопрос: совпадает ли книжный и сериальный финалы, Мартин ответил крайне уклончиво.

Финальная серия саги вышла в ночь на понедельник, 20 мая. Однако уже за пару дней до премьеры более миллиона человек поддержали петицию с требованием переснять восьмой сезон. Всего за два дня авторы инициативы заручились поддержкой более миллиона единомышленников. По мнению пользователей Сети, режиссеры не справились со своей задачей.

Как отмечают «Известия», сотни тысяч подписей под онлайн-петицией с требованием заново переснять финальный сезон — «это, пожалуй, главное свидетельство сверхпопулярности сериала». Как заявил в своем Twitter Стивен Кинг, «все дело в том, что люди просто не хотят НИКАКОГО финала».