МИД РФ отметил высокий авторитет Рамафозы, избранного президентом ЮАР

Санкт-Петербург, 22 мая. Назначение Сирила Рамафозы президентом Южно-Африканской Республики подтвердило его высокий авторитет в стране, заявили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ прокомментировали избрание Рамафозы на пост президента страны. Такое решение было принято по результатам заседания нового состава Национальной ассамблеи, абсолютное большинство которого составляет правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК).

«Голосование в Национальной ассамблее подтвердило высокий авторитет Сирила Рамафозы и стало свидетельством признания его заслуг и политики руководимой им партии АНК, уже четверть века ведущей южноафриканское государство по пути социально-экономического прогресса», — констатировали российские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Рамафоза внес серьезный вклад в борьбу южноафриканского президента ЮАР в феврале прошлого года после ухода в отставку Джейкоба Зумы.

Инаугурация президента ЮАР назначена на 25 мая. Россию на торжественной церемонии будет представлять министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин.

Напомним, 8 мая В ЮАР прошли всеобщие выборы в нижнюю палату парламента. Абсолютное большинство получило правящая партия АНК, которая получила возможность назначить своего представителя президентом страны.