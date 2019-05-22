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Госдеп назвал встречу Путина и Лаврова с Помпео по Сирии «чрезвычайно позитивной»

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Госдеп назвал встречу Путина и Лаврова с Помпео по Сирии «чрезвычайно позитивной»

Москва, 22 мая. Встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с государственным секретарем США Майком Помпео в Сочи по поводу процесса мирного урегулирования в Сирии была «чрезвычайно позитивной».

Как заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, происходит «активизация политического процесса в рамках ООН».

«Мы тесно работаем с нашими партнерами для достижения этой цели, предлагая поэтапное осуществление деэскалации и политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 [Совета Безопасности ООН]», — подчеркнул он.

Джеффри напомнил, что об этом шла речь на «чрезвычайно позитивной» встрече с Путиным и министром иностранных дел Лавровым.

Госсекретарь США Майк Помпео и президент России Владимир Путин провели встречу в Сочи в резиденции «Бочаров ручей» 14 мая. На переговорах также присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговоры продолжались более полутора часов. Глава российского государства заявил, что РФ готова восстановить отношения с США в полном объеме. 

Ранее американский госсекретарь назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным очень успешными. Он подчеркнул, что стороны достигли ряда договоренностей по Сирии. 

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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