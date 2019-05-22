Главы МИД ОДКБ призвали НАТО наладить диалог

Москва, 22 мая. Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали коллег из НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности. Об этом говорится в открытом обращении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Главы МИД ОДКБ, согласно документу, призвали НАТО наладить диалог. Они подчеркнули необходимость развития контактов между организацией и НАТО для «создания механизмов предотвращения опасных военных инцидентов». Они также условились проводить регулярные брифинги по наиболее значимым учениям ОДКБ и Североатлантического альянса.

Министры, кроме того, приветствовали участие членов НАТО в качестве наблюдателей на мероприятиях ОДКБ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и пригласили Альянс к более тесному сотрудничеству в этой области.

Участницы ОДКБ в открытом обращении предложили также установить контакты между координирующими органами организаций и совместное присутствие наблюдателей на военных учениях.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал участников парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) принять эффективные решения для борьбы с наркотрафиком из Афганистана. По его словам, только в 2018 году в рамках спецопераций было изъято 11 тонн наркотических веществ из нарколабораторий в этой стране.

Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, в минувший понедельник было поддержано предложение Володина о назначении исполняющим обязанности ответственного секретаря ПА ОДКБ Сергея Поспелова.