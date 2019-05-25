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Представители африканского континента рассказали о важности саммита с РФ

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Представители африканского континента рассказали о важности саммита с РФ

Саммит Россия — Африка, который пройдет в Сочи с 22 по 24 октября 2019 года, — отличная платформа для обмена мнениями и диалога по развитию сотрудничества между Москвой и африканскими государствами. Подготовка встречи идет полным ходом, чему несказанно рады африканские лидеры, которые примут в ней участие.

Камерунский президент Поль Бийя получил приглашение президента России Владимира Путина через российского посла Анатолия Башкина. Дипломат заявил, что Москва в значительной степени полагается на активное участие Камеруна и его лидера в этой встрече, которая откроет серию аналогичных мероприятий — форума российских и африканских парламентариев, а также экономического форума.

Представители африканского континента рассказали о важности саммита с РФ

Готовящийся в России саммит — историческая возможность для африканского континента. Мы встретились с несколькими преподавателями, экономистами, экспертами и геостратегическими аналитиками. Они согласились выступить на саммите, заявив, что эта встреча важна в равной степени и для России, и для Африки.

 

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Автор: Абубакар Сидик
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