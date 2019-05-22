Власти Москвы призвали родителей защитить детей от творчества группы «Френдзона»

Москва, 22 мая. Департамент труда и соцзащиты Москвы рекомендовал родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В департаменте подчеркнули, что ранее детский омбудсмен Москвы Татьяна Потяева обратилась в прокуратуру с просьбой проверить творчество группы «Френдзона». По ее мнению, песни и клипы группы «Френдзона» содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. Кроме того, Потяева заявила о необходимости запретить концерты группы «Френдзона» в Москве.

Позднее прокуратура Москвы направила копию обращения детского омбудсмена в департамент труда и соцзащиты Москвы, где приняли решение проинформировать родителей об опасном влиянии творчества группы «Френдзона».

«Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы «Френдзона» могут быть опасны для их детей», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2018 года в российских регионах был отменен ряд концертов молодежных исполнителей, в число которых попали группы IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперы Хаски и Элджей. Позднее в Госдуме состоялся круглый стол с участием депутатов и рэперов.

Группа «Френдзона» имеет большую популярность среди детей школьного возраста. У группы нет своего официального сайта, однако есть сообщество в социальной сети «ВКонтакте», на которое подписано 448 тысяч человек. Летом 2018 года «Френдзона» выпустила свой дебютный альбом, который был скачан более двух миллионов раз.